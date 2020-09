Eleição em Salvador está aberta e números das pesquisas vão mudar, diz Rui Costa

Foto: Fernando Vivas / GOVBA

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), disse neste sábado, 12, que a eleição em Salvador está aberta e que os números das pesquisas vão sofrer alteração quando iniciar a propaganda no rádio e na TV. Afirmou, ainda, que "por mais que se faça live, o povo não tem dinheiro para pagar a banda larga e ficar meia hora vendo candidato".

A declaração do governador ocorre um dia após uma sondagem eleitoral, da Real Time Big Data, informar que o candidato do prefeito ACM Neto (DEM), o vice-prefeito Bruno Reis (DEM), pontua com 33%, e a candidata do PT, major Denice, com 5%.

Rui Costa falou com o jornal O Estado de S. Paulo após sua participação na convenção da candidata Olívia Santana (PCdoB), da sua base, que terá como vice o tricampeão mundial de kickboxing, Joca Soares (PP). Olívia pontua 6% na mesma pesquisa.

"A eleição está aberta e os números só vão sofrer alteração com o início da propaganda eleitoral em rádio e TV. Antes não porque estamos na pandemia. Quando uma caminhada passa com 500 pessoas, com gente do bairro, com bandeiras, vai criando empolgação, vai mudando voto... isso não vai ter. E por mais que a gente faça live, o povo não tem dinheiro para pagar a banda larga para ficar meia hora vendo candidato", disse ele.

A base do governador sairá com pelo menos três candidaturas a fim de provocar segundo turno contra Bruno Reis. Além de Denice e Olivia, há o Pastor Sargento Isidório (Avante), segundo lugar nas pesquisas. Lídice da Mata (PSB) e Bacelar (Pode) estão com destinos indefinidos, mas sabe-se que um dos dois indicará ou ocupará a vice da candidata petista, cuja convenção ocorre dia 16.

PRTB

O candidato do PRTB, vereador Cézar Leite, representante da direita conservadora, também realizou sua convenção neste sábado, apresentando como vice o tenente Danilo Maciel, do mesmo partido.

O PRTB terá 30 candidatos a vereador na capital. Leite disse ao jornal O Estado de S. Paulo que embora o presidente da República, Jair Bolsonaro, esteja recolhido no primeiro turno, o vice-presidente Hamilton Mourão já gravou para sua campanha em Salvador.