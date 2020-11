Eduardo Bolsonaro volta a criticar urna eletrônica sem voto impresso

Eduardo Bolsonaro voltou a criticar o uso das urnas eletrônicas nas eleições - (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Em mensagem no Twitter na manhã deste domingo, 29, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) voltou a criticar o sistema atual de urnas eletrônicas, sem o voto impresso.

No primeiro turno de eleição municipal, o parlamentar e seu pai, Jair Bolsonaro, também haviam defendido a adoção do voto impresso, bandeira que o presidente empunhou nos mandatos que cumpriu na Câmara dos Deputados.

"Não se engane com fake news de pessoas que não desejam uma eleição mais transparente. Com o voto impresso não se leva nenhum comprovante para casa mostrando em quem você votou, ainda há como se auditar a eleição e apuração segue rápida", escreveu o deputado no Twitter.

Em 6 de novembro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso chamou a proposta do voto impresso de "retrocesso". "As urnas eletrônicas são confiáveis", disse Barroso, na época.