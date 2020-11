Pelo PSOL, Edmilson Rodrigues é eleito prefeito em Belém

Edmilson Rodrigues (PSOL) em votação no segundo turno - ( Foto: Estadão/FILIPE BISPO/FOTOARENA )

Com 98,56% das seções apuradas, o candidato do PSOL à prefeitura de Belém, Edmilson Rodrigues garantiu a eleição, com 51,76% dos votos. Em segundo lugar, ficou o candidato do Patriota e apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), Delegado Federal Eguchi, com 48,24% dos votos.

Com menos de 2% das sessões para serem apuradas, Edmilson tem uma vantagem de 3,52 pontos percentuais dos votos válidos sobre o concorrente, uma diferença de 25.136 votos, ou seja, não há mais como reverter o cenário.