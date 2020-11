E-Título: mais segurança e agilidade nas eleições 2020

O e-Título apresenta uma série de funcionalidades, como a geração de certidões de quitação eleitoral e de nada-consta de crimes eleitorais - ( Foto: Divulgação/ TRE-MS)

Com menos de quinze dias para eleições 2020, o aplicativo e-Título, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, que substitui o título de eleitor impresso, proporcionará mais agilidade e segurança para os eleitores em meio à pandemia.

Lançado em 2017, o aplicativo é um documento digital que dispensa o pedido de 2ª via e facilita o acesso do eleitor aos serviços eleitorais. Está disponível gratuitamente no Google Play e na Apple Store.

Com o e-Título, o eleitor poderá obter informação sobre o local de votação antes de sair de casa no dia da eleição. Como houve remanejamento de várias seções eleitorais, a Justiça Eleitoral orienta que o eleitor baixe o aplicativo para checar seu local de votação e o número da seção eleitoral, a fim de evitar eventuais transtornos.

Justificativa

O eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia da eleição deverá justificar a ausência exclusivamente pelo aplicativo e-Título, entre 7h e 17h do dia da votação.

Baixe o e-Título

O e-Título apresenta uma série de funcionalidades, como a geração de certidões de quitação eleitoral e de nada-consta de crimes eleitorais, bem como a autenticação de documentos, entre outras. O app visa tornar os serviços mais ágeis, seguros e de fácil acesso por parte dos eleitores.