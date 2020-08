Duplicação da MS-156 leva segurança aos moradores do Guaicurus em Dourados, diz Marçal

Vários acidentes com mortes já ocorreram na MS-156, no Guaicurus, devido ao grande fluxo de usuários de trânsito - (Foto: Gildo Tavares)

A duplicação da MS-156 no Jardim Guaicurus em Dourados vai garantir segurança no trânsito para mais de 15 mil moradores. O Governo do Estado, responsável pela rodovia, vai investir mais de R$ 25 milhões na obra, a ser iniciada nas próximas semanas. O deputado estadual Marçal Filho (PSDB), maior mobilizador para revitalizar o trânsito na região, agora busca alternativa para a construção de um viaduto.

A empresa que fará a obra já foi contratada por licitação pelo Governo do Estado. O trecho a ser duplicado é de 7,3 km de extensão e vai do Trevo do DOF, na BR-163, até o Distrito Industrial, local onde estão instaladas grandes indústrias.

Além da duplicação, a rodovia receberá uma passarela aérea para ligar os bairros Guaicurus e Dioclécio Artuzi. Separados pela MS-156, eles concentram milhares de residências e comércios de pequeno porte e as regiões dependem uma da outra, principalmente quanto à utilização de serviços públicos, como escola, posto de saúde. Vários acidentes com mortes já ocorreram na rodovia.

Marçal Filho destaca o crescimento exponencial na região, que vem recebendo novos loteamentos, fazendo a cidade crescer cada vez mais ao sul da BR-163. "A cidade cresce, porém nem sempre o poder público chega a esses locais com infraestutura adequada. E nessa região temos a problemática do trânsito, mas com muita luta estamos conseguindo melhorias", diz o deputado.

A avenida Coronel Ponciano, que após cruzar a BR-163 se transforma na MS-156, também será revitalizada. A obra, igualmente contará com recursos do Governo do Estado e o projeto de duplicação está sendo finalizado. Há pelo menos quatro anos Marçal Filho vem cobrando o governo por intervenções na Coronel Ponciano, MS-156 e trevo da BR-163.

"Essas obras são aguardadas pela comunidade com expectativa. Com muita mobilização e cobrança conseguimos dar esse importante passo, de garantia de recursos. Agora, a nossa luta é para realizar essas obras com agilidade e garantir o tão desejado túnel na BR-163", explicou o deputado.