Doria põe Fernando José da Costa na Secretaria de Justiça

Fernando é professor em direito penal e processual penal - (Foto: Divulgação)

O governador do Estado de São Paulo, João Doria, vai anunciar na manhã desta sexta-feira, 2, o novo titular da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, o advogado Fernando José da Costa. O penalista que já defendeu o chefe do Executivo paulista vai assumir a pasta no lugar do desembargador aposentado Paulo Dimas Paulo Dimas Mascaretti.

O anúncio do novo secretário de Doria será realizado às 10h. O ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro chegou a ser sondado para a vaga. Fernando José da Costa é professor em direito penal e processual penal, foi Conselheiro Seccional da OAB-SP e presidiu a Comissão de Direito Criminal da entidade em São Paulo.