Doria deseja plena recuperação a Bolsonaro que passou por cirurgia

João Doria, governador de São Paulo - (Foto: Governo de SP)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), desejou pronta recuperação ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que passou mais cedo por uma cirurgia para a retirada de um cálculo da bexiga.

"Já que estamos falando sobre saúde, desejo - como cidadão, brasileiro e também como governador de São Paulo - a plena recuperação do presidente Jair Bolsonaro", afirmou Doria durante entrevista coletiva nesta sexta, 25, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista e vizinho de muro do Hospital Israelita Albert Einstein, onde se encontra Bolsonaro. "Que ele se recupere clinicamente e possa estar em breve de volta às suas atividades", completou Doria.

Na quarta-feira (23), sem citar o nome do presidente, Doria comentou o pronunciamento do líder brasileiro durante Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). "Nenhum dirigente público convencerá meios de comunicação e a opinião pública com falácias, sofismas, desinformação, negacionismo, fake news ou mentiras", afirmou Doria na ocasião.