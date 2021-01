Donizete Viaro assume interinamente prefeitura de Paranhos

O vereador Donizete Viaro (MDB) foi eleito presidente da Câmara Municipal de Paranhos - Foto: Divulgação

O vereador Donizete Viaro (MDB) foi eleito presidente da Câmara Municipal de Paranhos. Com o cargo de prefeito vago, ele assume o comando da cidade interinamente.

O vice-presidente da Casa, Hélio Acosta (PSDB), vai chefiar a Casa de Leis enquanto Viaro ocupar o Executivo Municipal.

Com a candidatura do prefeito eleito Heliomar Klabunde (MDB) sub judice, a Justiça Eleitoral não o diplomou, ato que impede a posse. Dessa forma, como prevê a legislação eleitoral, o presidente da Câmara assume.