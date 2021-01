Donizete destaca experiência no Legislativo e apoio de vereadores para comandar Paranhos

O comunicador Mauricio Silva entrevistando o prefeito interino, Donizete Viaro (MDB), e do vice-presidente da Casa de Leis, vereador Hélio Acosta (PSDB) na Rádio Band FM Paranhos. - (Foto: Divulgação)

Em entrevista concedida na segunda-feira (04/01) ao Programa Conexão 88, da Rádio Band FM 88,5, que pertence ao Grupo Feitosa de Comunicação, o prefeito interino de Paranhos, Donizete Aparecido Viaro (MDB), que é o presidente da Câmara de Vereadores do município e assumiu o cargo porque o prefeito eleito durante o pleito eleitoral de 15 de novembro de 2020, Heliomar Klabunde (MDB) teve o registro da candidatura impugnado pela Justiça Eleitoral, revelou o nome dos três primeiros secretários municipais e das prioridades à frente do cargo até a decisão judicial.

Acompanhado pelo vereador Hélio Acosta (PSDB), que é o vice-presidente da Câmara Municipal e ficará no comando da Casa de Leis até a definição final sobre o futuro prefeito de Paranhos, ele lembrou que já foi vice-prefeito e vereador por vários mandatos, o que lhe ajudará na administração da cidade. “O prefeito eleito não quis que eu fosse eleito presidente da Câmara para não assumir a Prefeitura, ele tentou trocar a composição da Mesa Diretora, mas não conseguiu e, agora, assumo interinamente a Prefeitura. Enquanto for prefeito interino, com certeza, terei o apoio dos 9 vereadores e quero atender a todos. Vamos marcar com uma reunião com todos eles, pois a demanda é grande no município”, declarou.



O ex-prefeito de Paranhos, Dirceu Bettoni (PSDB,) realizando a entrega simbólica da chave da para prefeitura para o o vereador Donizete Aparecido Viaro (MDB), que assumiu o cargo de prefeito interino em Paranhos. (Fotos: Vilson Nascimento)

Donizete Viaro revela que não será fácil tocar a Prefeitura de Paranhos, principalmente, a parte da saúde pública. “A saúde pública funciona 24 horas por dia, temos duas vans estragadas da Secretaria Municipal de Saúde, temos que remanejar veículos para suprir essa carência, pois, como já disse, a saúde pública não pode parar. Também já recebi várias mensagens e ligações telefônicas da população pedindo a abertura de uma estrada na saída dos lotes doados pela Prefeitura e não têm estrada no local. Já me comprometi em mandar abrir essa estrada e vou também procurar legalizar todos os loteamentos do município. Na reunião que terei com os 9 vereadores, vamos tratar dessa legalização dos loteamentos da cidade, pois, agora, não vamos ter nem sábado e nem domingo, temos de trabalhar”, avisou.

O prefeito interino ainda revelou que na noite de domingo (03/01) teve de ir ao Hospital Municipal de Paranhos para definir algumas situações. “As ambulâncias que tinham de viajar não podiam abastecer, mas essa situação já foi resolvida. Agora, que vamos criar uma comissão para fazer a transição da gestão passada para a atual, vamos levantar o patrimônio e verificar como está a situação do município. Além disso, já definimos três secretários municipais: o doutor Hugo, que assumirá a Saúde, a Michele, assumirá a Assistência Social, e a professora Antônia, que comandará a Educação. Essas são as maiores pastas, os demais secretários vamos definir no decorrer dos próximos dias, pois, o atendimento ao público só retorna no próximo dia 25 de janeiro, dando tempo para avaliarmos os outros nomes”, pontuou.



O presidente da Casa de Leis e agora prefeito interino, Donizete Viaro (MDB), e do vice-presidente, vereador Hélio Acosta (PSDB).

Sobrea Covid-19, o chefe do Executivo determinou a prorrogação do decreto que trata do toque de recolher e demais medidas de combate à doença. “Neste início do ano, os casos não param de aumentar. A situação é complicada, muitas pessoas estão morrendo e muitas não acreditam porque não aconteceu com nenhum ente querido. A parte de limpeza da cidade também está sendo priorizada, um caminhão só não dá conta e, por isso, mandei colocar um trator e uma pá carregadeira para tirar todo o lixo”, avisou.

A respeito das contratações, Donizete Viaro informa que a Prefeitura volta a atender o público no dia 25 de janeiro e, por isso, pede paciência para a população. “Vamos contratar conforme a demanda, a saúde não pode parar, estamos convocando alguns, na medida do possível, vamos chamando. As perspectivas são boas, mas, precisamos de muita coisa, o prefeito anterior deixou dinheiro para algumas obras, como o asfalto no Bairro Vila Nova. Queremos trabalhar e vamos convocar a Câmara para tocar essa demanda juntos. Também temos recurso para começar as obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal, temos ainda dinheiro para o combate à Covid-19, que dá para comprar uma ambulância UTI e é o que vamos fazer”, garantiu.

Sobre o recapeamento do asfalto das principais ruas da cidade, bem como asfaltar alguns bairros, o prefeito interino reforça que o foco será a reforma e ampliação do Hospital Municipal. “Vou marcar uma reunião com o governador Reinaldo Azambuja para que nos ajude nessa missão, vamos aproveitar também para solicitar outros recursos para Paranhos. Tenho vontade de conseguir mais recursos para construir casas populares no nosso município, mas dependemos do Estado e dos deputados. Se tivermos recursos, vamos fazer, vou trabalhar em muito para o nosso município”, ressaltou.

Ele ainda falou sobre a parte dos esportes, que considera importante, até mesmo para a saúde, pois, quanto mais desportistas, menos pessoas doentes. “Pode ter certeza que vamos atender os desportistas e olhar com carinho para essa área. Hoje, a população teve a sorte de ter um prefeito que já foi vereador. Nós queremos é melhorar a parte de esportes de Paranhos. Porém, priorizamos a saúde e a educação, assim como a assistência social, pois somos uns dos municípios mais pobres do Estado. Não podemos parar, se não apresentar a demanda, não obtemos os recursos, na próxima segunda-feira, a área social já vai atender ao público”, relembrou.

Sobre as compras da Prefeitura, Donizete Viaro garantiu que vai priorizar o comércio local. “Temos de comprar do nosso município, comprar do nosso comércio, 100% aqui, não vamos favorecer de nenhum comércio em especial, a Prefeitura vai procurar comprar tudo aqui. A respeito das comunidades indígenas, quero lembrar que estou convocando os funcionários para atender com carinho, tanto os indígenas, quanto o restante da população. Quem não atender direito, vai ser remanejado. Tem de atender bem as pessoas. Os indígenas podem ficar tranquilo, na campanha para vereador, já fiz o compromisso de levar atendimento e agora como prefeito interino meu compromisso é maior ainda. Vamos atender a todos, conforme eles forem apresentando as demandas”, prometeu.

Para finalizar a entrevista, o chefe do Executivo municipal lembrou que o fato de ter assumido a Prefeitura é coisa da democracia e que, às vezes, agrada um e dessagra outro. “A Constituição nos ampara e, como presidente eleito da Câmara de Vereadores, tive de assumir a Prefeitura de Paranhos de forma interina porque o prefeito eleito não foi autorizado pela Justiça Eleitoral. Porém, eu assumo o cargo com muita cautela, com muita responsabilidade para tocar o município. Às vezes, muitos não queriam que eu assumisse a Prefeitura porque sabe da vontade que tenho de trabalhar por Paranhos, pelos moradores do município e dar sequência no trabalho”, assegurou.

Ele completa que teve a sorte de pegar um município bem abastecido, organizado e com diesel sobrando nos tanques. “O ex-prefeito se colocou à disposição para ajudar com informações. Ninguém se vendeu, temos livre expressão, vivemos em uma democracia, no nosso entendimento, fizemos o melhor para Paranhos. Assumi a Prefeitura e tenho a certeza que terei a Câmara de Vereadores do meu lado, pois, em outras gestões, tínhamos uma briga entre Legislativo e Executivo e quem perdeu foi o município. Vamos tocar a Prefeitura da melhor forma possível, sempre que preciso vou convocar os vereadores. A limpeza está andando, as estradas vicinais serão recuperadas, vamos andar por todo o município, pois chove bastante e isso estraga essas vias. Temos dois pontes muito precárias que precisam ser reformadas. Vamos fazer o possível por nosso município, contem comigo”, finalizou.

CANDIDATURA SUB JUDICE

O candidato à prefeito, Heliomar Klabunde (MDB), teve o registro da candidatura impugnado pela Justiça Eleitoral, recorreu da decisão e concorreu as eleições sub judice. Por conta disso, não foi diplomando após a eleição, não pode tomar posse e agora aguarda decisão da Justiça em relação à questão.