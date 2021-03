Direto ao Assunto fala sobre uma das principais riquezas do Estado a água

A primeira edição do programa conta com a participação do deputado estadual Renato CÂmara (MDB) - (Foto: Arquivo/Assessoria)

Vai ao ar nesta quarta-feira (17), a primeira edição do programa Direto ao Assunto da Rádio ALEMS, que conta com a participação do coordenador da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Renato Câmara (MDB). Na pauta do programa estão diversos assuntos relacionados a uma das principais riquezas naturais a água.

Mato Grosso do Sul está localizado sobre o Aquífero Guarani uma das maiores reservas de recursos hídricos do mundo, na oportunidade o parlamentar destacou o que tem sido feito para preservar e evitar a contaminação desta fonte de água pela frente parlamentar.

“O Estado possui oito aquíferos que são reservas de água estratégicas, entre eles o aquífero guarani, e nós temos o dever de monitorá-las, com objetivo de observar se está havendo ou não contaminação. Algumas universidades já realizam esse trabalho e nós temos buscado implementar um programa de gestão para que o Estado posso obter todos os dados provenientes destas águas subterrâneas. A finalidade é saber a disponibilidade de água que tem no subsolo, quanto se pode tirar água, a capacidade de infiltração, entre outros dados. Nosso trabalho tem sido acompanhar e defender a qualidade das nossas águas”.

Durante o bate-papo, o coordenador da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos também falou do 2º Seminário Estadual das Águas, que marca as comemorações do Dia Mundial de Água, celebrado no dia 22 de março. O evento este ano contará com diversas palestras como a legislação e a participação da sociedade para preservar a água, que será ministrada pelo promotor de Justiça do Núcleo Ambiental do Estado, Luciano Furtado Loubet.

O Direto ao Assunto faz parte da nova programação que marca os 20 anos da Rádio ALEMS, para ouvir a entrevista na íntegra basta acessar o site oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, clicando aqui.