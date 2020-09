Dia do Escrivão pode ser incluso no Calendário Oficial do Estado

A proposta é de autoria do deputado Barbosinha (DEM), que justificou que a data foi instituída em muitos estados e é em alusão ao dia que nasceu Ruy Barbosa - (Foto: Antonio Cruz/Agencia Brasil)

O Dia Estadual do Escrivão, comemorado anualmente no dia 5 de novembro, poderá ter a data incluída no Calendário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, caso o Projeto de Lei 161/2020 apresentado nesta terça-feira (1) seja aprovado.

A proposta é de autoria do deputado Barbosinha (DEM), que justificou que a data foi instituída em muitos estados e é em alusão ao dia que nasceu Ruy Barbosa. “Ele foi um dos mais renomado escritor, poeta, professor, jurista e senador da República do Brasil. O profissional é responsável pela formalização do Inquérito Policial. Tudo o que acontece no Inquérito deve ser ‘colocado no papel’ pelo escrivão, que pode ser graduado em ensino superior em qualquer área e seu trabalho é de suma importância no andamento dos processos e depoimentos na delegacia”, explicou.

A proposta agora segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).