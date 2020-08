Dia da Educação Superior é comemorado na 1º sessão solene virtual da ALEMS

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) - (Foto: Luciana Nassar e Wagner Guimarães)

O distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19 para evitar aglomerações, com o objetivo de diminuir o contágio da doença, não diminuiu a importância da celebração de uma das datas anexas ao Calendário Oficial de nosso Estado. O Dia Estadual da Educação Superior, conforme estabelecido na Lei 5.040/2017, foi comemorado nesta manhã (21) na primeira sessão solene realizada de forma virtual, por videoconferência, proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB), em conjunto com o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e presidente do Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (CRIE-MS), Marcelo Augusto dos Santos Turine.

Durante o evento remoto, foi outorgada a Comenda Pedro Pedrossian e a Medalha Darcy Ribeiro àqueles que contribuíram para a valorização e o engrandecimento do ensino superior sul-mato-grossense, e a quem fortaleceu a pesquisa ou extensão nas instituições de ensino superior estaduais. Ambas honrarias foram instituídas pela Resolução 19/2018. A aprovação dos nomes indicados para receberem as homenagens neste ano foi oficializada na Resolução 3/2020, publicada no Diário Oficial Eletrônico da ALEMS.

Paulo Corrêa (PSDB) ressaltou a importância do ensino superior para o desenvolvimento do Estado. “As restrições sanitárias voltadas ao combate à gravíssima epidemia da Covid-19 impõe o caráter virtual desta sessão solene, primeira realizada nestes moldes, porém não reduzem o significado, nem tiram o brilho da homenagem de reconhecimento que o Poder Legislativo de Mato Grosso do Sul está prestando neste momento solene a professores, pesquisadores e demais integrantes de carreiras universitárias, bem como às personalidades que tenham se destacado por relevantes serviços à valorização e engrandecimento do ensino superior em nosso Estado”, informou.

Sobre os nomes escolhidos para a honraria, o presidente ainda completou. “A Medalha Darcy Ribeiro e a Comenda Pedro Pedrossian tem como patronos dois incontestáveis ícones da educação, especialmente do ensino universitário, como instrumento de transformação social e de valorização das potencialidades humanas e econômicas. Esses patronos conferem significação histórica ao reconhecimento e a gratidão que o povo sul-mato-grossense está expressando por meio do Poder Legislativo aos agraciados de hoje, que se dedicam à cátedra, pesquisa, gestão ou suporte técnico nas universidades”, declarou o deputado Paulo Corrêa.

O reitor da UFMS, Marcelo Augusto dos Santos Turine, agradeceu a realização da solenidade em prol da educação superior. “Uma sessão diferente, é a primeira virtual, a educação é isso, ela se move com a criatividade. Estamos aqui para comemorar e unidos, devemos investir sempre na educação e ciência para garantir a sobrevivência das universidades. Em nome de toda a comunidade universitária agradeço ao presidente da Assembleia Legislativa e demais parlamentares pela realização desta sessão solene, e digo, em nome do CRIE-MS, que nosso objetivo é melhorar a educação, integrando a educação superior com a básica, e sempre reconhecermos pessoas que contribuíram para a educação e ciência em nosso Estado, bem como os gestores. Essas medalhas são grandes conquistas, e os homenageados são o orgulho deste Estado pujante e querido”, destacou.

Homenageados – As honrarias serão enviadas às reitorias de cada universidade, que entregarão as homenagens. A Comenda Pedro Pedrossian foi dirigida ao governador do Estado Reinaldo Azambuja (PSDB), Eduardo Riedel, secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV), Eronides de Jesus Bíscola, professor e mestre em matemática, Vagno Nunes de Oliveira, técnico-administrativo, Valdinei Aparecido de Oliveira, engenheiro agrônomo e empresário, Leocádia Aglaé Petry Leme, primeira reitora eleita da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Roberto Figueiredo, professor e mestre em educação e a professora mestra Eugênia Aparecida dos Santos.

Já a Comenda Darcy Ribeiro foi concedida ao professor doutor Paulo Eduardo Teodoro, ao professor e doutor em Agronomia Luiz Carlos Ferreira de Souza, à professora doutora Marcia Ferreira Cristaldo, à técnica de assuntos educacionais Lair Aparecida Cardoso Espindola, ao professor doutor em Ciências Biológicas Octávio Luiz Franco, e ao professor doutor em Agronomia José Antonio Maior Bono.

Em nome dos homenageados, o secretário de Estado Eduardo Riedel agradeceu. “Agradeço e me sinto muito honrado com a lembrança do meu nome para esta homenagem. Lembro aqui que o CRIE-MS é fundamental para a relação institucional com nosso Estado para a formulação de políticas públicas para aprimoramento do ensino superior. Cumprimento todos os homenageados e fico muito emocionado ao receber essa Comenda Pedro Pedrossian. Já temos um conjunto de ações que gera resultado para uma próxima geração, vocês, gestores destas instituições, sabem da responsabilidade que carregam, e os estudantes, assim como cada um de nós pode contribuir de alguma forma para isso. Aproveito para reconhecer aqui a importância dos nossos parlamentares para o Estado, nesses tempos difíceis”, disse.

O governador Reinaldo Azambuja também enalteceu a importâncias dos nomes que compõem as honrarias. “Me dirijo à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em especial ao presidente Paulo Corrêa, para deixar registrado que estou muito agradecido por terem lembrado de meu nome para a homenagem com a Comenda Pedro Pedrossian, principalmente pela importância dele nas ações da educação superior do Estado, com a criação de duas universidades em Mato Grosso do Sul”, concluiu.

Conselho - Compõem o Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (CRIE-MS), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Anhaguera Uniderp, UEMS, Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Durante a solenidade desta manhã, Marcelo Turine fez o ato simbólico de passagem da presidência do CRIE-MS ao vice presidente da entidade, o reitor da Universidade Anhaguera Uniderp, Taner Douglas Alves Bitencourt, ficando a vice-presidência com a reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Elaine Borges Monteiro Cassiano.

Também participaram da sala vitual desta solenidade Mirlene Ferreira Macedo Damázio, reitora pró–têmpore da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Elaine Borges Monteiro Cassiano, reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Laércio Alves de Carvalho, reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Padre José Marinoni, reitor da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e Taner Douglas Alves Bitencourt, reitor da Universidade Anhanguera Uniderp, entre outros.