Designados membros de comissão sobre códigos, leis orgânicas e estatutos

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) designou dez deputados, entre suplentes e titulares, para integrarem a Comissão Especial para Tramitação dos Códigos, Leis Orgânicas, Estatutos e Consolidações.

Os nomes dos cinco titulares e dos cinco suplentes da Comissão Especial estão registradas no Ato 18 de 2020 - que foi publicado no Diário Oficial do Legislativo desta quinta-feira (22). Segundo consta no documento de designação, a Comissão Especial permanecerá vigente até o dia 31 de dezembro de 2020. Confira a íntegra do documento neste link.

São titulares da Comissão os deputados: Antônio Vaz (Republicanos), Coronel David (Sem Partido), Cabo Almi (PT), Renato Câmara (MDB) e Marçal Filho (PSDB). Na suplência, estão os seguintes parlamentares: Gerson Claro (PP), Lucas de Lima (Solidariedade), Pedro Kemp (PT), Lidio Lopes (PATRI) e Felipe Orro (PSDB).