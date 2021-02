Considerações debate o tema segurança pública

Programa estreia nesta segunda-feira - (Foto: ALEMS)

O programa Considerações traz no mês de fevereiro, na grade de programação da TV ALEMS, o tema “Segurança Pública”. Será que os números de acidentes de trânsito e as medidas de prevenção e repressão aos crimes nas rodovias aumentaram? Quais foram os principais desafios das corporações em 2020? E quais as perspectivas para 2021?

Essas e outras perguntas serão respondidas pelos entrevistados: tenente-coronel da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRE), Wilmar Fernandes da Silva , e o e o diretor coronel do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) Wagner Ferreira da silva.



O programa mensal é inserido na grade de programação da TV ALMS nos horários fixos (segunda feira -14h30, quarta- feira 16h, sexta-feira 16h e domingo -11 h) no canal 9 da NET e também disponível no canal do YouTube (https://youtube.com/TVALMS) e no endereço http://www.al.ms.gov.br/ TvAssembleia.