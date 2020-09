Deputados solicitam providências contra queimadas no Pantanal

O Pantanal está em chamas há muito tempo e sabemos dos danos que podem causar para o bioma - (Foto: CBMS/Divulgação)

Durante a sessão remota desta terça-feira (8), o deputado Pedro Kemp (PT) fez apelo para que órgãos responsáveis façam o controle das queimadas na região do Pantanal. O parlamentar fez um alerta da falta de controle dos focos de incêndio, que têm atingido grandes áreas e destruindo a flora e fauna.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, já foram queimados 2,201 milhões de hectares no Pantanal, sendo 1,110 milhão de hectares em Mato Grosso do Sul. “O Pantanal está em chamas há muito tempo e sabemos dos danos que podem causar para o bioma. Além disso, existe a questão da saúde da população, que sofre problemas com respiratórios por conta da fuligem e da fumaça, lotando os postos de saúde”, disse Kemp.

O bioma Pantanal é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Segundo o Programa de Monitoramento dos Biomas Brasileiros por Satélite, o Pantanal mantém 83% de sua cobertura vegetal nativa.

Além de solicitar o controle rígido, fiscalização e o planejamento preventivo, Kemp cobrou a responsabilização daqueles que ateiam fogo na vegetação. O deputado Evander Vendramini (PP) defende uma política de governo para o controle das queimadas. “O que existe hoje é uma vergonha, tanto no que se refere à esfera federal quanto estadual. Com baixo efetivo e pouca estrutura, é impossível apagar o fogo”, afirmou.

Abertura do parque

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB), agradeceu o Governo do Estado pelo fechamento de uma das pistas do Parque dos Poderes, para o esporte e lazer da população. Ele ainda solicitou a abertura do Parque das Nações Indígenas, observando todas as medidas de prevenção contra a Covid-19.