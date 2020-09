Deputados iniciam setembro com votação de propostas para a área da Educação - (Foto: Wagner Guimarães / TV ALEMS)

O mês de setembro na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) começa com três matérias pautadas para votação durante a Ordem do Dia desta terça-feira (1). Todos os projetos estão ligados à área da Educação.

Está prevista a votação, em redação final, do Projeto de Lei 5/2020, do deputado Jamilson Name (Sem partido). O documento dispõe sobre a inclusão do tema Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos componentes curriculares das escolas da Rede Estadual de Ensino.

Os parlamentares devem apreciar ainda mais duas propostas, ambas em segunda discussão. O Projeto de Lei 315/2019, do deputado Neno Razuk (PTB), cria o Cadastro Especial de Primeiro Emprego (Cepe) para os alunos da Rede Estadual de Ensino. A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia e a Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração emitiram pareceres favoráveis ao projeto.

Já o Projeto de Lei 130/2020 dispõe sobre a inclusão do tema empreendedorismo como conteúdo transversal no currículo das redes públicas de Ensino Médio em Mato Grosso do Sul. A proposta de iniciativa do deputado Antônio Vaz (Republicanos) obteve parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.

A sessão ordinária remota tem início a partir das 9h e é transmitida ao vivo. Para acompanhar o trabalho dos legislativo basta acessar um dos canais de comunicação: canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS (Android/iOS).