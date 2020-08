Deputados enaltecem projeto que auxilia no diagnóstico e tratamento da Covid-19

Durante a sessão plenária desta quarta-feira (12), o deputado estadual Herculano Borges (Solidariedade), 2º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), apresentou uma moção de congratulação, que será encaminhada em nome da Casa de Leis, ao projeto Médicos pela Vida Brasil, liderado pelo pastor e médico neurologista Henrique Maia, que atende na sede da igreja Morada, com foco em pessoas diagnosticadas e seus acompanhantes para o diagnóstico precoce da Covid-19.

Herculano Borges ainda enfatizou o relevante trabalho feito pelo segmento cristão evangélico em tempos de pandemia. “Graças a uma lei nossa que colocou a atividade religiosa como essencial durante a pandemia, foi permitido dar o amparo psicológico e espiritual. Além de um trabalho que eu participei semana passada, que culminou com a entrega de kits de limpeza para a comunidade indígena de Aquidauna, este trabalho do Médicos pela Vida Brasil, com foco no diagnóstico precoce, também atende aos profissionais de segurança e de linha de frente”, destacou o parlamentar.

O deputado ainda explicou como surgiu a ideia de implementar o projeto aqui em Mato Grosso do Sul. “Após perceber a grande quantidade de pessoas acometidas, a abordagem precoce é fundamental. O projeto tem o objetivo de abrir as portas para as pessoas que tem os primeiros sintomas leve. Dr. Henrique está trabalhando junto a pastores de vários ministérios. Acredito que esta ação é algo a ser destacado e glorificado, uma ação louvável”, considerou Herculano Borges.

O deputado Rinaldo Modesto (PSDB) parabenizou a lei que permite que a igreja atue fazendo o bem de forma institucional. “Neste momento tão difícil que toda a humanidade passa, é necessária a ação a igreja. O que as pessoas mais sentem é o medo, a porta da humanidade baixa, em que podemos contrair, além do novo coronavírus, diversas enfermidades, entre elas a depressão. As igrejas tem feito um trabalho maravilhoso, e eu também parabenizo o belíssimo trabalho do cristão e profissional da saúde, o pastor Dr. Henrique Maia, jovem médico e neurologista, em nome dele parabenizo todos os líderes eclesiásticos. Este trabalho deve ser reconhecido mesmo”, reiterou.

Lidio informou a doação de face shields para os voluntários do projeto

O deputado Lido Lopes (PATRI) elogiou o projeto capitaneado pelo Dr. Henrique Maia. “Ele procurou a prefeitura municipal de Campo Grande e explicou a importância deste protocolo de medicamentos de prevenção a um quadro de piora da Covid-19. Os médicos da rede municipal não queriam preescrever esse protocolo, médicos voluntários se juntaram ao projeto. Nós, por meio da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais [Unale], doamos uma cota de Face Shield, equipamentos necessários de proteção individual, pois estes médicos estarão em linha de frente, já a prefeitura adquiriu os medicamentos para as pessoas terem acesso nos postos de saúde. Parabenizo todos os médicos e voluntários deste projeto”, afirmou.

O deputado Antônio Vaz (Republicanos) também acredita no protocolo de ação dos médicos que prescrevem medicamentos, mesmo com sintomas leves.”Sou um grande defensor desse protocolo, assistindo um jornal ontem ouvi que reconheceram que o protocolo anterior que diziam para as pessoas procurar atendimento só com falta de ar, estava corretamente errado. Acompanhao mais de mil médicos no país, e o protocolo da Ivermectina, Hidroxicloroquina, é muito importante. Em corumbá, vi um médico adotando esse protocolo, e tem dado resultado, salvando pessoas”, relatou o presidente da Comissão Permanente de Saúde da Casa de Leis.

O deputado e presidente Paulo Corrêa (PSDB) concordou com a relevância do assunto para a população sul-mato-grossense. “Muito pertinente, o deputado Herculano Borges e os outros parlamentares em apartes brindaram a nossa sessão com esse assunto. Se houver alguma coisa que a presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul puder fazer para colaborar, estamos à disposição. É importante valorizarmos as iniciativas de onde não são chegam a mão amiga do poder público”, ressaltou

Serviço

A Igreja Morada, local de atendimento do projeto Médicos pela Vida Brasil, é localizada na rua Barão do Rio Brando, 1967, Centro. Fica em frente ao Rádio Clube. Por meio do projeto é possível o encaminhamento para o tratamento precoce e esclarecimento de dúvidas.