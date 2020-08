Deputados devem votar quatro projetos na sessão desta terça-feira

Nesta terça-feira (18) os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul promovem mais uma sessão remota . - (Foto: Wagner Guimarães)

Estão pautados para a Ordem do Dia desta terça-feira (18) a votação de quatro projetos de lei. A apreciação das matérias acontece de maneira remota e pode ser acompanhada ao vivo pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa – canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, YouTube, Facebook, Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS (Android/iOS). A sessão ordinária acontece a partir das 9h.

O Projeto de Lei 80/2020, do deputado Barbosinha (DEM), institui denominação histórica aos batalhões, esquadrão, companhias independentes e escolas da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Os integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) foram favoráveis por unanimidade à tramitação da proposta que deve ser votada em discussão única.

Previsto para segunda discussão, o Projeto de Lei 214/2019, do deputado Jamilson Name (Sem Partido), dispõe sobre o ingresso gratuito de ex-atletas profissionais em competições esportivas. Junto à proposição do parlamentar, está apensado o Projeto de Lei 34/2017, do deputado Herculano Borges (Solidariedade), devido à identidade de conteúdo dos dois documentos. Os pareceres da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia e da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor foram favoráveis à emenda substitutiva integral.

De autoria do deputado Evander Vendramini (PP), o Projeto de Lei 229/2019 altera a redação do artigo 1º e do Parágrafo único da Lei 166, de 24 de novembro de 1980. O dispositivo trata da obrigatoriedade de avaliação psicotécnica a candidatos aprovados em certames da Polícia Civil e Militar no Estado. A proposta prevê que o exame deverá ser realizado por instituições ou empresas especializadas e credenciadas especificamente para esse fim. A Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos e a Comissão de Segurança Pública e Defesa Social emitiram pareceres favoráveis por unanimidade ao projeto pautado para segunda discussão.

Também de iniciativa de Vendramini, deve ser votada a redação final do Projeto de Lei 291/2019 - que institui a “Semana de Sensibilização à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil”.