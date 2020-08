Deputados devem apreciar três propostas na Ordem do Dia desta quarta-feira

Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) devem votar três matérias na sessão ordinária desta quarta-feira (12). Em discussão única, está pautado o Projeto de Decreto Legislativo 57/2020, que tem o objetivo de reconhecer estado de calamidade pública no município de Dois Irmãos do Buriti, devido à pandemia ocasionada pelo coronavírus (Covid-19).

As outras duas matérias estão previstas para segunda discussão do Plenário. O Projeto de Lei 288/2019 - do presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa (PSDB) - institui o Dia Estadual do Voluntário no Estado. Se aprovada e sancionada, a data será comemorada, anualmente, em 28 de agosto. O documento obteve parecer favorável por unanimidade da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.

Já o Projeto de Lei 291/2019, do deputado Evander Vendramini (PP), institui a Semana de Sensibilização à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil, a ser realizada na semana que compreende o dia 15 de outubro. Os pareceres da Comissão de Saúde e da Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração foram favoráveis por unanimidade.

As sessões são realizadas, a partir das 9h, de maneira remota e transmitidas ao vivo pelos canais de comunicação da Casa de Leis – canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS (Android/iOS).