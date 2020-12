Deputados aprovam orçamento de R$ 16,8 bilhões para MS no próximo ano

Os deputados aprovaram hoje (08), com 43 emendas, durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) - (Foto: Luciana Nassar)

Os deputados aprovaram hoje (08), com 43 emendas, durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2021 e a primeira revisão do Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2020-2023.

O Projeto de Lei 189/2020 estima orçamento de R$ 16,82 bilhões para o exercício financeiro de 2021. Essa previsão considera os impactos da pandemia da Covid-19, mas também a expectativa de recuperação econômica.

Já a revisão do PPA 2020-2023, disposta no Projeto de Lei 188/2020, foi adequada, de acordo com o governo, ao cenário de pós-pandemia, “tendo sido computados os efeitos decorrentes da Covid-19 na receita estadual”. Esta arrecadação representa um crescimento de 6,47% em comparação ao ano anterior.