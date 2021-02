Deputado Zé Teixeira reivindica reforço policial em Ivinhema

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM). - (Foto: Divulgação)

Com o intuito de oferecer maior segurança, agilidade e principalmente tranquilidade à população de Ivinhema, cidade distante 297 quilômetros de Campo Grande, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), apresentou indicação solicitando, junto ao Governo do Estado, o envio de reforço policial para atender o município.

De acordo com o deputado a ampliação do número de policiais militares efetivos certamente aprimorará o atendimento às chamadas em virtude das ocorrências, e contribuirá, portanto, “para um trabalho mais eficaz da segurança pública, permitindo a tranquilidade do cidadão, como também para a diminuição da violência, coibindo a ação de criminosos na cidade e Distrito de Amandina”, afirma o parlamentar.