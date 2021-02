Deputado Zé Teixeira intercede por melhorias que beneficiarão quatro municípios de MS

Durante sessão plenária realizada hoje (24/02), na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou três proposições com a missão de atender os moradores de Caarapó, Fátima do Sul, Laguna Carapã e Itaporã.

Na sua primeira indicação, Zé Teixeira pede ao Governo do Estado que sejam realizadas obras de infraestrutura em caráter de urgência. “Solicito ao Governador Reinaldo Azambuja a manutenção e reparos da ponte sobre o Córrego Cristalina, localizado na MS-278, no trecho que liga o Distrito de Cristalina, em Caarapó, ao município de Fátima do Sul. Também reivindiquei as obras de patrolamento na MS-280, no trecho que liga os municípios de Caarapó a Laguna Carapã. Os dois atendimentos proporcionarão mais segurança e acessibilidade”, diz o parlamentar.

Recursos Federais - O deputado Zé Teixeira aproveitou o expediente para solicitar aos deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul a destinação de recursos da União visando a reforma e ampliação das dependências do Campo de Futebol Manoel Pereira Pardim, localizado na região da Grande Cohab, em Itaporã. “A obra tem como objetivo garantir o lazer e bem estar da população”, finaliza o parlamentar.