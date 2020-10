Deputado Zé Teixeira intercede por melhorias para Caarapó

Durante a sessão plenária realizada nesta terça-feira (06.10) o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou duas indicações solicitando melhorias para Caarapó.

Na primeira proposição, o deputado reivindica a destinação de uma retroescavadeira para atender os pequenos produtores da agricultura familiar na realização de construções, limpeza de tanques de peixes, dentre outras atividades, no município.

Já na segunda indicação, Zé Teixeira solicita a realização das adequações exigidas pelo Subgrupamento do Corpo de Bombeiros nas dependências da Escola Estadual Joaquim Alfredo Soares Viana, localizada no município de Caarapó, com a substituição do forro de Pinus por PVC, a instalação de hidrantes e extintores, bem como o reparo na cobertura para conter goteiras.

Para o deputado, os dois pedidos atendem ao clamor da população. “Eu tive conhecimento da demanda citada e formulei, imediatamente, pedido para apresentar na Assembleia Legislativa, solicitando rápido atendimento. Quem me conhece sabe que atuo forte para garantir mais qualidade de vida a todos que vivem em Caarapó.”, afirma o parlamentar.