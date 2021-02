Deputado Zé Teixeira atua para viabilizar melhorias para Alcinópolis

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) - (Foto: Agência ALEMS)

Durante sessão plenária realizada nesta quinta-feira (11.02), na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), apresentou indicação solicitando ao Governo do Estado, que sejam realizadas obras de infraestrutura na MS-436, em Alcinópolis.

“Existem pontos onde a erosão está adentrando a pista de rolagem, em especial no localizado a 6km de Alcinópolis, além de trecho praticamente sem pavimentação asfáltica, tomado por buracos nos dois sentidos da pista, problema este agrado pelas chuvas”, afirmou o parlamentar.

Segundo Zé Teixeira a execução de melhorias na infraestrutura da referia via é fundamental para reverter a situação atual de precariedade do trecho. “Reconhecendo a necessidade deste atendimento, em apoio ao solicitado pelos administradores municipais e por se tratar de importante via que interliga os municípios da região norte do Estado, a pavimentação reivindicada irá ao encontro dos anseios de todos˜, afirma o parlamentar.

O pedido chegou até o deputado estadual Zé Teixeira, por meio da atuação do prefeito de Alcinópolis Dalmy e do vice-prefeito Valter Roniz, como também do prefeito de Figueirão, Juvenal Consolaro.