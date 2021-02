Deputado representa ALEMS em abertura dos trabalhos da Câmara Municipal

Câmara Municipal de Campo Grande - Foto: Izaia Medeiros/CMCG

O deputado estadual Lidio Lopes (PATRI) representou a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), durante a sessão solene de inauguração dos trabalhos da 11ª Legislatura da Câmara Municipal de Campo Grande, realizada ontem (18). “Senti-me honrado de poder representar a Casa de Leis na abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Campo Grande, foi ali naquela casa que eu iniciei minha vida política, vereador de um mandato, e vim então para a Assembleia Legislativa, estando agora em meu terceiro mandato”, declarou o parlamentar.

“Acompanhamos a fala do prefeito e vereadores, e neste período de pandemia todas foram irmanadas em um só propósito, de podermos trabalhar em união por Campo Grande. Este é o sentimento nosso, enquanto deputado estadual, trabalharmos por Campo Grande e pelo Estado, pois hoje a política requer de nós esse alinhamento, fazer o melhor para a população campo-grandense e sul-mato-grossense. Desejo aos vereadores um profícuo mandato, e um trabalho de muita realização pela população”, completou Lidio Lopes.

Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande

O evento foi fechado ao público, devido aos cuidados necessários para a biossegurança, com o objetivo de evitar e combater a Covid-19. A população sul-mato-grossense pode acompanhar a instalação dos trabalhos legislativos por meio das redes sociais oficiais da Câmara Municipal de Campo Grande. A primeira sessão ordinária será no dia 23 de fevereiro. Os vereadores desta Legislatura (2021/2024) tomaram posse no dia 1º de janeiro deste ano.