Deputado Renato Câmara solicita pedidos para o município de Aquidauana

O deputado estadual, Renato Câmara (MDB) - (Foto: Reprodução / ALEMS)

O deputado Renato Câmara (MDB) solicitou na sessão plenária desta quarta-feira (17) algumas indicações para atendimentos no município de Aquidauana.

Educação – Na área da educação, o deputado encaminhou para secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, solicitando, em caráter de urgência, a reforma geral do prédio da Escola Estadual Dóris Mendes Trindade, localizada no Município de Aquidauana.

Trata-se de um pedido encaminhado pela Câmara Municipal de Aquidauana através do Vereador Sargento Cruz que a pedido da população, procurou o deputado para que o mesmo intercedesse junto a secretaria para o atendimento na escola.

A reforma consiste em realizar o telamento, pintura, manutenção da parte elétrica, bem como a construção de urna passarela coberta entre a quadra poliesportiva e a escola, facilitando o acesso nos dias chuvosos. A referida escola há bastante tempo não passa por reformas e se faz necessária para melhor atender aos alunos, bem como fornecer melhor suporte e qualidade de ensino a todos.

Curso profissionalizante – se capacitar e se qualificar faz toda a diferença no mercado de trabalho e na carreira. Pensando nisso, o Renato encaminhou ao Superintendente do SENAR, Lucas Galvan, solicitando a viabilização de cursos profissionalizantes para as Aldeias Indígenas localizadas no Município de Aquidauana.

O pedido foi encaminhado pelo Vereador Sargento Cruz que a pedido da população solicita a viabilização de cursos profissionalizantes para que os indígenas possam se especializar, ter uma profissão e atendam as especificações solicitadas pelo mercado de trabalho.

Ainda no campo da profissionalização, Renato Câmara solicitou ao Diretor Regional do SENAI, Rodolpho Caesar Mangialardo, a viabilização de cursos profissionalizantes para as Aldeias Indígenas do município.

Saneamento básico – Pensando na qualidade de vida e da água, para os moradores da região, o deputado Renato Câmara enviou indicação para o Superintendente Estadual da FUNASA, Jair Leite Viana, solicitando a implementação de distribuição de água potável na parte alta da Aldeia Bananal no Município de Aquidauana.

O Saneamento básico, além de ser um direito constitucionalmente garantido, é uma questão de saúde pública, pois a ausência de tratamento adequado implica na incidência de inúmeras doenças, além de problemas no meio ambiente. Portanto, o atendimento da medida se faz necessária para melhoria nas condições de vida da população local.

Infraestrutura – Foi encaminhado ao Coordenador Regional da FUNAI, Jackson Petinari dos Reis, indicação solicitando a transferência do Posto de atendimento da FUNAI, hoje instalado no Município de Anastácio, para o Município de Aquidauana.

A solicitação justifica-se em razão do transporte coletivo ter como destino o Mercadão Municipal de Aquidauana, assim a maioria vezes os indígenas têm que se deslocar a pé por mais de (três) 3 km para buscarem atendimento da FUNAI. Assim, se atendida a solicitação reduziria consideravelmente a distância e o transtorno enfrentado pelos indígenas ao terem que se deslocar para ter atendimento da FUNAI.