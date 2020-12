Deputado reivindica “tapa buracos” em rodovia que liga Santa Rita a Campo Grande

O deputado estadual Gerson Claro (Progressistas), líder do Governo na Assembleia Legislativa, está solicitando ao poder Executivo a execução de serviços de "tapa buracos" na Rodovia MS-040, no trecho que liga o município de Santa Rita do Pardo a Campo Grande.

O expediente, apresentado durante a sessão virtual desta quarta-feira (2), foi encaminhado ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), e ao secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith.

“Trata-se de importante via de escoamento de matérias primas das diversas propriedades rurais existentes em toda sua extensão, tendo intenso fluxo de veículos por se tratar de principal via percorrida pelos pecuaristas, carros de passeio, ônibus de transporte escolar, além do movimento com todo comércio local”, observou Gerson Claro.

Ainda de acordo com o deputado, as melhorias solicitadas podem representar uma medida de fomento das atividades daquela região, além de permitir que os usuários possam trafegar com mais segurança e tranquilidade.

A reivindicação chegou ao gabinete do deputado pelas mãos do prefeito do município, Cacildo Dagno Pereira.