Deputado reivindica pavimentação em vias do Bairro Altos do Indaiá

Deputado estadual Zé Teixeira (DEM) - Foto: Divulgação/Assessoria

Reforçando o compromisso com a população de Dourados, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando, junto ao Governo do Estado, a obra de complementação da pavimentação asfáltica nas vias públicas do Bairro Altos do Indaiá, em Dourados.

Segundo o deputado, as ruas sem pavimentação estão em péssimo estado de conservação, com muitos buracos, sendo necessário o asfaltamento das vias para oferecer melhor qualidade de vida aos cidadãos.

“Dentre outros benefícios apontados, este atendimento permitirá maior segurança no trânsito urbano naquela região de Dourados, tranquilidade a todos que trafegam pelas ruas do Bairro Altos do Indaiá, bem como contribuirá para a valorização dos imóveis e comércio ali instalado, como também para que a falta de infraestrutura não seja um entrave ao progresso de regiões urbanas da segunda maior cidade sul-mato-grossense”, finaliza Teixeira.