Deputado quer recapeamento asfáltico na Mata do Jacinto

Gerson luta por recapeamento asfáltico em bairro da Capital - ( Foto: Carlos Godoy)

O deputado estadual Gerson Claro (Progressistas), líder do Governo na Assembleia Legislativa, solicitou à prefeitura de Campo Grande a realização de estudos técnicos para recapeamento asfáltico na rua Olimpio Klafke, no Conjunto Habitacional Mata do Jacinto.

O expediente, apresentado durante a sessão virtual desta quinta-feira (1º), foi encaminhado ao prefeito da Capital, Marquinhos Trad, e ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Luís Eduardo Costa.

Segundo o parlamentar, o trecho vai da rua Olívia Enciso até a Marquês de Herval. “A pavimentação asfáltica está bastante danificada, o que gera transtornos e prejuízos aos motoristas que passam diariamente pelo local, necessitando com urgência do recapeamento”, observou o deputado.

Mesmo tendo recebido algumas intervenções de recuperação ao longo dos anos, trata-se de um bairro bastante populoso, que conta com um grande número de pontos comerciais e intenso fluxo de carros, o que colabora com o desgaste do asfalto.

“Neste trecho, já não cabe mais tapa buraco. Motoristas de carros, ônibus e motocicletas, andam em zig zag para desviar de buracos, destruindo a suspensão de seus veículos, podendo ocasionar graves acidentes”, finalizou o parlamentar, ao justificar sua solicitação.