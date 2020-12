Deputado pede melhorias no trânsito de Paranaíba, Itaquiraí e Aparecida do Taboado

Deputado participa de sessão remota da ALEMS - (Foto: Carlos Godoy)

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (Progressistas), está solicitando ao poder Executivo melhorias no trânsito de três municípios: Paranaíba, Itaquiraí e Aparecida do Taboado.

As indicações, apresentadas hoje (16) durante sessão remota, foram encaminhadas ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e ao diretor-presidente do Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Rudel Trindade Júnior.

Em Aparecida do Taboado, a reivindicação contempla a instalação de semáforo no cruzamento entre as avenidas Saudade e João Pedro Pedrossian.

Em sua justificativa, o deputado destaca que o fluxo de veículos é grande nessa região, onde transitam veículos vindos de outros municípios, além de bairros como Jardim Aeroporto I e II, São João, Jardim Felix I e II, Jardim das Flores, Tia Chica I e II, loteamento da Praia I e II, Enseada Três Rios e zona rural.

“A instalação do semáforo vai contribuir para um trânsito mais organizado, resultando na redução de acidentes e maior segurança para veículos e pedestres”, ressaltou o parlamentar.

Gerson Claro também encaminhou ao Governo do Estado pedido de celebração de convênio para a sinalização de trânsito vertical e horizontal nas ruas e avenidas de Paranaíba e Itaquiraí.

De acordo com ele, as vias recém recapeadas precisam dessas marcações, conforme determina o artigo 336 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e a resolução nº 160 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

As solicitações para Paranaíba chegaram ao gabinete do parlamentar por meio do prefeito Ronaldo Miziara e do prefeito eleito Maycol Queiroz. Já os pedidos que contemplam Itaquiraí foram encaminhados pelo prefeito Ricardo Favaro Neto e pelo futuro administrador da cidade, Thalles Tomazelli.