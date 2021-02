Deputado Neno Razuk solicita retorno do EJA e cursos regulares em escola de Antônio João

Atendendo a demanda dos moradores de Antonio João, o deputado estadual Neno Razuk (PTB) apresentou indicação para a SED (Secretaria Estadual de Educação) solicitando o retorno do EJA (Educação para Jovens e Adultos), AJA (Avanço do Jovem na Aprendizagem) e a regularidade do ensino médio da Escola Estadual Aral Moreira.

A solicitação foi apresenta pela diretora da instituição, Francielle Guimarães, e destaca que em 2019 a escola ofertava oito turmas com as modalidades EJA e AJA, mas os projetos foram transferidos por decisão da SED (Secretaria de Estadual de Educação) para outra escola da REE (Rede Estadual de Ensino) no município.

A gestora ressalta que a transferência dos cursos trouxe a evasão de 50% dos alunos, sendo que a mesma possui uma nota 8,21 na avaliação institucional – SAIEMS, o que é uma média relativamente boa. “É preciso um olhar apurado e com atenção para a oferta de vagas, uma vez que a educação é o melhor caminho para que os jovens cresçam e tenham um futuro cada vez melhor. A escola, além de ser localizada no centro da cidade, foi a primeira instituição estadual a ser implantada no município”, defendeu Razuk na apresentação da indicação.