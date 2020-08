Deputado Marçal destina recursos para Hospital do Amor de Nova Andradina

Marçal entrega a Gilberto Garcia ofício com emendas ao Hospital do Amor - (Foto: Assessoria)

O deputado estadual Marçal Filho destinou R$ 180 mil em recursos para o Hospital do Amor de Nova Andradina. O anúncio da verba aconteceu na noite desta segunda-feira, (10), durante solenidade de inauguração do Centro de Convenções Silvio Ubaldino de Souza, do município.

Os recursos serão destinados para aquisição de material de consumo interno da unidade, compra de medicamentos e para a aquisição de um veículo Van. "Reitero o meu compromisso e apreço por Nova Andradina e região, que mantém um hospital e centro de diagnóstico para atender toda a população", destaca o deputado.

Projetado para atender inicialmente 23 municípios no entorno de Nova Andradina, o Centro de Diagnóstico e o hospital tiveram que se remodelar para receber pacientes de todo Mato Grosso do Sul e até mesmo de outros estados, como São Paulo e Paraná. Mais de 200 pessoas são atendidas diariamente na unidade hospitalar.

Iniciar o tratamento na fase inicial é fundamental para quem enfrenta o câncer, e o Hospital do Amor está equipado e conta com profissionais à disposição da população. Todo o tratamento é feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Inauguração

A inauguração do Centro de Convenções Silvio Ubaldino de Souza era aguardada com muita expectativa. Localizado na principal avenida da cidade, a Antônio Joaquim de Moura Andrade, o espaço de 2.012 m² de área construída, é moderno, arrojado e chama a atenção de quem passa pela via pública.

O valor investido no Centro de Convenções é de R$ 4,9 milhões, dos quais R$ 2 milhões são recursos de Marçal Filho quando foi deputado federal. O restante é verba própria da prefeitura e do Governo Federal.

O prefeito de Nova Andradina, Gilberto Garcia, destacou a importância do espaço para a classe artística local e anunciou que nas próximas semanas o Centro de Convenções terá uma agenda de lives com artistas prata da casa, para comemorar a conquista. "É mais uma página da história de Nova Andradina sendo escrita", disse o prefeito, que destacou o apoio de Marçal.