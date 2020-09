Deputado Herculano Borges destaca a importância do profissional de Educação Física

O Deputado Estadual Herculano Borges - (Foto: Divulgação)

O Dia do Profissional de Educação Física foi comemorado no 1º de setembro, e no mesmo dia entrou em vigor a lei que regulamentou a profissão e criou o Conselho Federal e os regionais de Educação Física.

Durante sessão ordinária de ontem, o Deputado Estadual Herculano Borges, parabenizou estes profissionais.

"Sou muito honrado em ser um profissional de Educação Física. Hoje é um dia emblemático para a classe. Quero que os profissionais que atuam nesta área sintam-se abraçados. Todos os anos nós realizamos uma Sessão Solene em homenagem e por conta da pandemia do Covid-19 infelizmente não vamos poder fazer", disse o parlamentar.