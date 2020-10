Deputado Herculano Borges comemora indicação atendida da reforma do Guanandizão

O deputado Herculano Borges (à esq), o governador Reinaldo Azambuja (centro) e o presidente da Fundesporte Marcelo Miranda (à dir) - (Foto: Divulgação)

Na sessão remota desta quarta-feira (28), o Deputado Estadual Herculano Borges destacou uma indicação feita por ele em 2017 ao Governo do Estado, Fundesporte, Prefeitura de Campo Grande e Secretaria Estadual de Obras, que solicitava a viabilização da reforma do Ginásio de Esportes Avelino dos Reis (Guanandizão).

"Em novembro de 2017, no mandato passado, usei a tribuna da Assembleia, para falar que Campo Grande não tinha nenhum ginásio disponível para a realização de grandes eventos esportivos e culturais, e solicitei que o Guanandizão fosse reformado. Hoje, após três anos, estou feliz por ver que nossa solicitação foi atendida. Hoje acontece a inauguração da reforma total das áreas interna e externa do Guanandizão. Graças ao Governador Reinaldo Azambuja e ao Professor Marcelo Miranda o ginásio está sendo devolvido à comunidade esportiva do nosso estado. Lembro ainda, que Campo Grande está a 17 anos sem receber uma seleção brasileira e nesta sexta vai acontecer um evento teste para a Liga das Nações de Vôlei de 2021 que contará com a participação das seleções masculinas de Brasil, Alemanha, Itália e Rússia", explicou o parlamentar.