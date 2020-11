Deputado Fábio Trad apresenta melhoras e já respira sem sonda nasal

O deputado federal Fábio Trad (PSD) - (Foto: Divulgação)

Após contrair a Covid-19, o deputado federal Fábio Trad (PSD), vem apresentando melhoras em seu quadro de saúde. Segundo a assessoria de imprensa do deputado, ontem (24) foi retirada a sonda nasal e agora respira sem a ajuda dos equipamentos.

Ele está internado no Hospital do Coração, em Campo Grande. O deputado havia confirmado que estava com Covid por meio das redes sociais:

Amigos e amigas: lamento informar que testei positivo para covid-19. Estou medicado e seguindo rigorosamente o tratamento prescrito pelos médicos que me assistem. Forte abraço a vocês e vamos com fé !

— Fábio Trad (@f_trad) November 13, 2020

Ele ainda completou que está usando pouco o celular. "Estou usando pouco o celular desde quando senti os primeiros sinais, por isso peço desculpas a quem não respondi ou atendi chamadas e mensagens. Estou cuidado de minha saúde com foco e disciplina", afirma.