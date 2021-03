Deputado Evander Vendramini preside Comissão de Assistência Social e Seguridade Social

O deputado estadual Evander Vendramini - ( Foto: Adriana Viana)

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) é o novo presidente da Comissão Permanente de Assistência Social e Seguridade Social da Assembleia Legislativa. A principal função da Comissão é garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.

É da competência da Comissão Assistência Social e Seguridade Social da Alems examinar e emitir parecer sobre os assuntos relativos à previdência e assistência social em geral; organização institucional da previdência e assistência social do Estado; gestão de pessoal das categorias de trabalhadores envolvidos no Sistema Único de Assistência Social (SUAS); assuntos relativos ao financiamento das políticas de previdência e assistência social; ações de vigilância social, especialmente a produção, informação, indicadores e índices territorializados das situações de vulnerabilidades e risco pessoal e social que incidem sob as famílias ou pessoas nos diferentes ciclos de vida; entre outros.

Para Evander, presidir essa comissão é uma grande responsabilidade, mas também o reconhecimento e confirmação de seu trabalho junto à população em seus 16 anos de trajetória política. “Me sinto honrado e agradecido pela confiança que os outros deputados membros estão depositando no meu trabalho. Meu maior compromisso é com a população, e pretendo atuar sempre em favor dela. E fazer política pública social é uma forma de atuar para garantir que pessoas vulneráveis ou que enfrentam dificuldades tenham apoio, orientação, acolhimento e proteção”, afirmou o deputado.

Como titular, o parlamentar integra ainda outras duas comissões permanentes: de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e de Agricultura, Pecuária e Políticas Públicas Rural, Agrária e Pesqueira. Das comissões especiais, o parlamentar é vice-presidente da Comissão Especial de Reforma Constitucional. A lista com os membros das comissões permanentes, especiais e de Inquérito, da qual Evander é suplente, foi publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa desta quinta-feira, 11 de março. São, ao todo, 16 as comissões de caráter permanente da Casa de Leis, quatro especiais e uma CPI.