Deputado Evander solicita à SED reforma das quadras esportivas de duas escolas em Corumbá

O documento foi apresentado durante sessão mista da Assembleia Legislativa - (Foto: Adriana Viana)

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) apresentou requerimento solicitando a reforma das quadras esportivas das Escolas Estaduais Octacilio Faustino da Silva e Maria Leite, ambas localizadas no município de Corumbá. O documento é destinado ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado de Educação (SED) e foi apresentado durante sessão mista da Assembleia Legislativa.

As obras já haviam sido requeridas em julho do ano passado. Na ocasião, a SED informou que a equipe técnica da Coordenadoria de Infraestrutura daquela Secretaria faria uma vistoria técnica com a finalidade de verificar os serviços necessários, mas que a execução da obra estaria condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira.

De acordo com Evander, a Escola Octacílio, que possui mais de mil alunos, não passa por reformas estruturais há quase seis anos e o uso contínuo desgastou o piso da quadra de esportes. E a quadra da escola Maria Leite não oferece condições adequadas para uso dos seus mais de 700 estudantes matriculados.

O parlamentar explicou que a intenção, com as reformas, é proporcionar um ambiente mais agradável e seguro para que os alunos possam praticar suas atividades esportivas com qualidade. “O local onde os jovens estudam precisa estimular sua vontade de aprender. Por isso, uma infraestrutura digna está intimamente ligada a uma educação de qualidade, o que faz com que esses alunos se tornem pessoas mais preparadas para o futuro”, afirmou o deputado progressista.