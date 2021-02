Deputado Evander solicita à SED reforma da EE Júlia Gonçalves Passarinho em Corumbá

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) apresentou requerimento solicitando a reforma da quadra esportiva e do auditório da Escola Estadual Júlia Gonçalves Passarinho, localizada no município de Corumbá. O documento é destinado ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado de Educação (SED) e foi apresentado durante sessão mista da Assembleia Legislativa.

De acordo com Evander, a quadra de esportes não passa por reformas há muitos anos, o que ao longo do tempo deteriorou a estrutura da construção. Já o auditório está sendo utilizado no momento como depósito. “A escola passou por uma reforma que abrangeu as áreas de ensino. Mas a quadra e o auditório não foram incluídos no projeto. É sempre bom lembrar que tanto a prática esportiva como de incentivo à cultura são essenciais para o crescimento e desenvolvimento dos alunos, inclusive auxiliando no aprendizado”, ressaltou o parlamentar.

Além das atividades esportivas, a quadra da escola também serve de palco para eventos culturais e de socialização junto à comunidade, como campeonatos intra e extraclasse, festa junina, palestras, ensaio da fanfarra, feiras escolares, entre outras atividades.

Em 2017, a escola passou a ser tempo integral com o programa Escola da Autoria e, com isso, os estudantes passaram a necessitar de outros espaços pedagógicos para realizar as ações propostas pelo novo modelo de escola, como a reativação do auditório. “O local onde os jovens estudam precisa estimular sua vontade de aprender. Por isso, uma infraestrutura digna está intimamente ligada a uma educação de qualidade, o que faz com que esses alunos se tornem pessoas mais preparadas para o futuro”, finalizou.