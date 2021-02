Deputado estadual Jamilson estuda viabilizar emendas parlamentares para Aral Moreira

O deputado Jamilson (sem partido) recebeu, em seu gabinete, vereadores de Aral Moreira para um encontro, que aconteceu no último dia 12. Os edis solicitaram viaturas para a Polícia Civil e Militar, além de discutirem sobre emendas parlamentares para atender a área de saúde e esporte do referido município.

Em relação à solicitação da viatura, o pedido foi prontamente atendido pelo deputado, que encaminhou ofício ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira. Conforme os vereadores daquele município, os policiais estão com dificuldade para realizar o policiamento na região pela falta de um veículo.

“Entendemos que as polícias Civil ou Militar necessitam de uma atenção maior por parte do Legislativo e do Executivo. Vamos pedir apoio ao excelentíssimo secretário de Segurança, Carlos Videira, para que ele nos ajude a solucionar o problema em Aral Moreira”, disse Jamilson. O pedido já foi encaminhado ao secretário de Justiça, na manhã desta quinta-feira (18).

Em relação à verba solicitada pelos vereadores para atender a área de saúde e esporte, de acordo com Jamilson, existe um estudo para que seja encaminhada uma emenda ao município. “Essas áreas são prioridades na minha legislatura, o povo de Aral Moreira merece uma resposta rápida para que suas necessidades sejam atendidas”, afirmou o deputado.

Participaram da reunião a presidente da Câmara Municipal de Aral Moreira, Caroline Brandão Cerqueira e a vice, Cleonice Nunes dos Santos, além dos vereadores Gilson de Oliveira, Estevão Castilho e Mario Elias Ferreira.