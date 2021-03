Deputado Coronel David comemora nova frota de ônibus para melhorar educação de MS

Deputado Estadual Coronel David ao lado do Ministro da Educação Milton Ribeiro - (Foto: Governo do Estado/Chico Ribeiro)

O deputado estadual Coronel David (sem partido), afirmou que a nova frota de 168 ônibus escolares entregues nesta segunda-feira (8), em Campo Grande, pelo ministro da Educação Milton Ribeiro chegou em boa hora e vai reforçar e melhorar a educação de Mato Grosso do Sul.

Foram aplicados R$ 34.131.822,00 provenientes de emendas da bancada federal de Mato Grosso do Sul, além de dinheiro extra orçamentário e contrapartida do Governo do Estado pelo programa “Caminho da Escola” que tem como objetivo renovar, padronizar e ampliar a frota de veículos escolares das redes municipal e estadual de educação básica pública. Segundo o parlamentar, a união de esforços tem reflexos benéficos para os alunos sul-mato-grossenses.

“É um programa que visa realmente proporcionar transporte a todas as crianças que têm dificuldade de locomoção, para que elas possam ir para aula. Esses ônibus chegam em boa hora e mesmo que na pandemia não esteja havendo aula presencial, em breve elas irão retornar, e com isso esses ônibus serão muito bem utilizados para que essas crianças tenham acesso à escola. Nós não podemos tirar dessas crianças a oportunidade delas terem educação e uma vida melhor no futuro”, disse.

Para o Coronel David, o reforço à frota nos 79 municípios também demonstra o empenho do Governo Jair Bolsonaro na educação do Brasil e lembrou que o Ministério da Educação vai liberar mais R$ 13 milhões para compra de outros 68 ônibus para reforçar o transporte e atender mais alunos de escolas públicas do Estado.

Transporte- Foram entregues três diferentes modelos de ônibus, cada um deles com uma capacidade diferente de passageiros, sendo a frota de 141 ônibus de categoria Rural Escolar, 24 veículos para área rural com capacidade menor de acentos e 3 veículos de categoria Urbana Escolar Acessível de Piso Baixo.