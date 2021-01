Deputada Tabata Amaral testou positivo para covid-19, informa assessoria

A deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP) testou positivo para covid-19. A informação foi distribuída no início da tarde desta sexta-feira, 15, à imprensa pela assessoria da parlamentar. Segundo a nota, desde o início da pandemia, Tabata realiza testes periódicos e segue todos os protocolos de prevenção de contaminação, como o uso de máscara facial e o distanciamento social. O texto também informa que a deputada Tabata está em casa, respeitando todas as recomendações médicas e de isolamento, e que suas as agendas presenciais previstas para os próximos dias foram canceladas.