Deputada Mara Caseiro lança Campanha Assembleia Lilás

O lançamento da Campanha Assembleia Lilás aconteceu nesta manhã (3), durante a sessão ordinária. “Em nome dos 24 deputados, lanço hoje aqui a Campanha Assembleia Lilás, o Desafio do Feminino na Atualidade. Nesta campanha realizada no mês de março, teremos uma programação que foi pensada com a equipe da Assembleia Legislativa de Mato grosso do Sul [ALEMS]”, anunciou a deputada Mara Caseiro (PSDB).

Ela lembrou que, no dia 9 acontecerá sessão solene virtual para homenagear mulheres profissionais de Saúde que atuaram e atuam no enfrentamento contra a Covid-19”. Mara Caseiro ainda detalhou os demais eventos programados para o mês. “No dia 17 de março, haverá audiência pública online ‘E agora, vereadora?’, abordando a importância delas em seus municípios, os desafios, saúde da mulher, violência contra a mulher, geração de renda e emprego, creches, os filhos protegidos para o trabalho com tranqüilidade, e qual a função da vereadora, como atuar no exercício do cargo. No dia 26 de março, haverá a palestra com Maika Kondo, ginecologista e especialista em saúde feminina. O tema é a saúde da mulher em evidência, abordando a importância do cuidado para evitar o câncer de mama e o de colo de útero”, destacou.

Mara Caseiro lembrou que todas as ações da Campanha Assembleia Lilás serão remotas e obedecerão às regras de biossegurança. “Convido a todas para acessarem o site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para acompanhar, a partir do dia de 9 de março, todas estas ações. Acompanhem com a gente aqui no site da ALEMS”, sugeriu a deputada.

