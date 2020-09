Deputada estadual Marina Helou disputará Prefeitura de SP pela Rede

O evento de lançamento da candidatura foi transmitido pelas redes sociais do partido. - (Foto: Daniel Teixeira/Estadão)

A Rede Sustentabilidade confirmou nesta Terça-feira (8) a candidatura da deputada estadual em São Paulo Marina Helou à Prefeitura da capital. Helou participou do programa RenovaBR e ajudou a fundar o movimento Vote Nelas, de ampliação da participação feminina na política. Segundo Helou, as suas propostas para a cidade estão concentradas em três pilares de saúde e qualidade de vida: saneamento básico, qualidade do ar e "acesso ao verde". O evento de lançamento da candidatura foi transmitido pelas redes sociais do partido.