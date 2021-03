Democrata reitera pedido para cobertura de telefonia móvel em Alcinópolis

Deputado Zé Teixeira na sessão plenária - (Foto: Assembleia Legislativa MS )

Reforçando seu compromisso com Alcinópolis, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) encaminhou ao Gerente da Filial MS da Empresa de Telecomunicação “OI”, Márcio Leandro Hermes, com cópia ao Executivo de Relações Institucionais dessa Empresa, João Henrique de Abreu, solicitando, em caráter reiterativo, a melhoria na qualidade de cobertura da telefonia móvel e transmissão de dados, no município de Alcinópolis.

De acordo com o deputado a melhoria nos serviços de telefonia, considerando a essencialidade dos serviços na comunicação entre as pessoas, vai além da troca de informações, a compra e venda auxiliando no funcionamento do comércio local, sua utilização para as transações bancárias e diversos aplicativos, inclusive atendendo as necessidades do homem do campo, até as chamadas por socorro médico e nas urgências e emergências de várias naturezas, principalmente nesta época de pandemia.

“A exposição de motivos justifica o pedido daqueles cidadãos, e o atendimento ao reivindicado contribuirá tanto com os moradores, estudantes e comerciantes do município, quanto àqueles que residem ou trabalham na zona rural, permitindo a todos o acesso de internet móvel e sinal de voz com maior qualidade, sem tantos transtornos com as interrupções dos serviços ocorridas diariamente”, finaliza o parlamentar.