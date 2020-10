DEM avalia punir Chico Rodrigues por dinheiro na cueca

A direção nacional do Democratas avalia punir o senador Chico Rodrigues (DEM-RR), alvo de uma operação da Polícia Federal na quarta-feira, 14, em Boa Vista (RR). O parlamentar escondeu dinheiro na cueca durante a abordagem dos policiais.

Chico Rodrigues é um dos vice-líderes do governo Senado, ou seja, diretamente ligado à articulação do Planalto no Congresso. Em nota, o DEM informou que determinou uma apuração pelo departamento jurídico do partido para acompanhar os desdobramentos da investigação.

"Estamos atentos a todos os detalhes da investigação e, havendo a comprovação da prática de atos ilícitos pelo parlamentar, a Executiva Nacional aplicará as sanções disciplinares previstas no Estatuto do partido", diz a nota da legenda.

O estatuto do partido prevê afastamento ou até mesmo expulsão como medida disciplinar para casos como improbidade no cargo público dos filiados, atividade política contrária ao Estado de Direito, ao Regime Democrático e aos interesses partidários e falta de exação no cumprimento dos deveres públicos.