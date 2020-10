Covid-19 - ( Foto: Leopoldo Silva/ Agência Brasil)

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil reconheceu o estado de calamidade pública no Estado do Sergipe em decorrência de doenças infecciosas virais - covid-19. A Portaria com o reconhecimento da situação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, dia 13.