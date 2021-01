Defensoria Explica exibe programa de retrospectiva 2020

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul preparou uma retrospectiva das participações veiculadas na TV Assembleia durante o ano de 2020. Por meio de entrevistas com defensoras e defensores públicos, o Programa Defensoria Explica leva ao telespectador uma entrevista dinâmica e informativa com a proposta de promover a educação em direitos e a cidadania.

Entre os entrevistados estão o Coordenador da unidade de atendimento Belmar, em Campo Grande, o coordenador do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos do Consumidor, Homero Lupo Medeiros, e o defensor público-geral, Fábio Rogério Rombi da Silva.

O Programa Defensoria Explica é realizado por meio de uma parceria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), com a Defensoria Pública e é veiculado na TV ALEMS, canal 9 da Claro Net TV. Você também pode conferir esta e outras edições do programa, no YouTube, no canal da TV Assembleia.