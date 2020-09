Debate sobre Advocacia Pública será realizado nesta quinta-feira

Ulisses Schwarz Viana - (Foto: Divulgação/OAB)

Em setembro, o calendário da série Advocacia Pública em Rede terá a participação do procurador do Estado de Mato Grosso do Sul e presidente da Câmara Técnica do Conpeg, Ulisses Schwarz Viana.

O debate terá início às 14h (horário de Brasília), desta quinta-feira (10.9), e o tema escolhido é "Advocacia Pública Estadual nos Tribunais Superiores" com ênfase no trabalho colaborativo feito pela Câmara Técnica do Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (Conpeg).

A Advocacia Pública em Rede é uma série de eventos com o objetivo de debater os temas de maior interesse das instituições das carreiras constitucionais da Advocacia Pública. O Fórum Nacional dos Centros de Estudos e Escolas das PGEs e PGDF (Fonace) coordena e dá suporte a essa iniciativa.

O evento será transmitido por uma plataforma on-line através do canal do Fonace.