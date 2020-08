DC é único a prever 30% para mulheres

O Democracia Cristã (DC), que tem direito a pouco mais de R$ 4 milhões do fundo eleitoral, foi o único partido até agora a destinar valores a serem repassados às candidaturas femininas. Enquanto os demais partidos informaram apenas critérios para distribuição dos valores, cabendo às autoridades locais reservar ao menos 30% às campanhas de mulheres, no DC os números foram explicitados na documentação enviada ao TSE: candidaturas femininas receberão o total de R$ 1.207.551,57, ou seja, 30% do dinheiro do fundo eleitoral destinado ao DC. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.