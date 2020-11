David Almeida (Avante) é eleito prefeito de Manaus com 51,24% dos votos

Com 99,97% das seções apuradas, o candidato do Avante à prefeitura de Manaus, David Almeida, foi eleito, com 51,27% dos votos. Em segundo lugar, ficou Amazonino Mendes, candidato do Podemos, com 48,73% dos votos.

Almeida conseguir virar a preferência do eleitorado manauara, que havia classificado no primeiro turno Amazonino em primeiro lugar. Até o momento é a única capital em que houve inversão da ordem dos candidatos neste segundo turno.

Com menos de 1% das seções para serem apuradas, Almeida tem uma vantagem de 2,54 pontos percentuais dos votos válidos sobre o concorrente, uma diferença de 23.164 votos.

As declarações da vitória devem ficar à cargo do candidato a vice na chapa de Almeida, Marcos Rotta (Avante). Ontem (28) a mãe de Almeida faleceu por complicações pela covid-19.